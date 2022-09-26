Cemile, sosyal medyanın gündeminde! Esra Erol'da ilginç anlar...

Esra Erol'da büyük bir ilgiyle takip edilen Cemile konusu Türkiye'nin gündemine girdi. Türkiye, Cemile'yle ağlayıp Cemile'yle güldü.

atv'nin sevilen programı Esra Erol'da yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Kocasıyla arasındaki sorunlardan dolayı boşanmak isteyen Cemile Karaca, soluğu Esra Erol'da aldı. Cemile Karaca, farklı tarzıyla bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Eşi Ramazan Karaca'dan boşanmak isteyen Cemile Karaca neden sosyal medya fenomeni haline geldi? Esra Erol'da neler yaşandı?

Cemile'den 'kayınvalide' taklidi

Evliliğinde yaşadığı sorunları canlı yayında anlatan Cemile Karaca, söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Cemile Karaca, "Kocam, her kavgamızdan sonra beni çöp poşeti gibi alıp annemin evine bırakıyor" sözlerini kullandı. Kayınvalidesi Yıldız Karaca ile yaşadığı sorunlara da değinen Cemile, kayınvalidesinin taklidini yaparak Türkiye'yi güldürdü.

Cemile Karaca, izleyenleri güldürürken ağlattı. Hayatını anlatırken gözyaşlarını tutamayan genç kadına destek yağdı. Maddi-manevi destek bulan Cemile Karaca, büyük bir hayran kitlesine ulaşmış oldu.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.00'da canlı yayınla atv'de.