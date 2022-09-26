Kuruluş Osman’da 4. Sezon heyecanı 5 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor

Kuruluş Osman yeni sezona 99. Bölümü ile ‘merhaba’ diyor. Muhteşem bir tanıtımla izleyicilerinin karşısına çıkan Kuruluş Osman, 5 Ekim Çarşamba akşamı atv ekranına geliyor.

atv'nin efsane dizisi Kuruluş Osman 4. Sezon Tanıtımı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, yeni sezona iddialı bir giriş yaptı. Kuruluş Osman, 4. Sezon İlk Bölümü ile 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00'de atv'de.

Kuruluş Osman'dan muhteşem tanıtım

Muhteşem bir fragmanla yeni sezona giriş yapan Kuruluş Osman, kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Kuruluş Osman 99. Bölüm Tanıtımı, muhteşem bir görsel şölen sunarken yeni bölüm için heyecanı artırdı.

Bozdağ Film imzası ile izleyicisinin karşısına çıkan Kuruluş Osman 99. Bölümü ile 5 Ekim Çarşamba 20.00'de atv'de.