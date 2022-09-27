Türkiye yasa boğuldu! Minik Lina'nın cesedi bulundu.

Kaçırılan minik Lina'nın cesedi derin dondurucuda bulundu.

Gaziantep'te yaşanan olayı araştıran Müge Anlı, Türkiye'yi şok eden gerçekleri aydınlatmaya devam ediyor. 3 yaşındaki Lina ve 1,5 yaşındaki kardeşi Naime Erbay kayıptı. Annesi ve babası çocuklarını aylardır göremiyordu. Melissa ve Abdurrahman evliliklerini yürütemeyip boşanmaya karar verdi.

Melissa, ortaokul arkadaşının ve birlikte yaşadığı sevgilisinin evine yerleşti. Ortaokul arkadaşının sevgilisinin iddiasına göre Melissa'yı fuhuşa sürüklüyor ve çocuklarıyla tehdit ettiğini söylüyordu. Anne ve baba olarak çocuklarını 7 aydır göremediklerini söyleyen çift, Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Eski kocası Abdurrahman'a 1 hafta önce olayı anlatan Melisa ve eski eşi canlı yayına geldi. Arkadaşının baskısı üzerine eşinden ayrıldığını söyleyen genç kadın, kandırıldığını şok sözlerle anlattı! Emlak işi yapacağını bildiğini söyleyen genç kadın, ''sekreterlik yapacağımı düşündüm'' dedi. Sürekli vaatlerle kandırıldığını anlattı. İki kızını da yanına alıp taşınan Melissa İlhan'ın iddiasına göre, ortaokul arkadaşı ve sevgilisi kendisi üzerinden maddi menfaat sağladı. İddia o ki; ortaokul arkadaşının sevgilisi kendisine çirkin davranışlarda bulunmuş ve Melissa İlhan'ı çocuklarıyla tehdit etmişti.

Müge Anlı gerçekleri ortaya çıkardı

Dakikalar içinde canlı yayına gelen telefon herkesi sevindirdi. Kiraz Alkurt Gaziantep'ten arıyordu. Naime'yi hemşire olduğunu söyleyen birinin aylar önce kendisine bıraktığını ve kendisinin baktığını söyledi. Bunun üzerine emniyet ekipleri ve Müge Anlı ekibi harekete geçti. 6 ay sonra bulunan küçük kız adresten alınarak doktor kontrolüne götürüldü. Stüdyoyu buruk bir sevinç aldı... Müge Anlı bu sabah yayını üzücü bir haberle açtı, 3 yaşındaki Lina'dan yürekleri yakan haber geldi.

Lina'nın annesi Melissa'yı kötü yola sürükleyen ortaokul arkadaşı ve sevgilisi tarafından işletilen bir çocuk giyim mağazasının derin dondurucusunda ölü olarak bulundu. Minik Lina'yı kaçıran iki süpheli gözaltına alındı! Giyim mağazasında çalışan Serkan Söylemez, Müge Anlı ekibine konuştu. İki üç ay önce burada çalıştığını söyleyen Serkan Söylemez, derin dondurucuyu gördüğünü ama hiç kullanmadığını ve kilitli olduğunu söyledi... Türkiye'yi derinden sarsan bu cinayette şüpheliler gözaltına alındı.

Müge Anlı, anne Melissa'nın tepkisizliğine şaşırdığını ve isterse ona yardım edeceklerini söyledi. Tedavi olması gerektiği anlaşılan genç kadın stüdyodan ayrıldı. Küçük kız otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi...