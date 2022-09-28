‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ yeni sezonu sallamaya devam ediyor!

Ekranlara hızlı bir giriş yapan 'Ben Bu Cihana Sığmazam', ikinci bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

"BBCS" ikinci bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,35 izlenme oranı ve %23,06 izlenme payı, AB'de %7,73 izlenme oranı ve %22,46 izlenme payı 20+ABC1'de %8,99 izlenme oranı ve %23,25 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!



Leyla, Cezayir için kendini feda etti!

Cezayir kızını kaçıranların peşine düştü. Kızını düşmanlarının elinden kurtarırken oldukça kanlı bir gece yaşandı. Çatışma sonrasında Cezayir, daha ilk günden gözaltına alındı ve sorgulandı. Cezayir'in dönüşü, teşkilatta da bomba etkisi yarattı. Cezayir'in eski dostu Atakan (aynı zamanda teşkilatın başı) Cezayir'i emniyetten aldırdı.

Tüm bunlar yaşanırken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Cezayir, eşi Leyla ile konuşmak istedi ve mezarlıkta buluştular. Leyla ve Cezayir'in duygu yüklü buluşmasında beklenmeyen bir olay oldu. Cezayir'i takip eden düşmanları onu mezarlıkta kıstırdı. Ancak Leyla, Cezayir'in önüne siper oldu ve vuruldu.