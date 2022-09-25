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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM GALERİ

2. Bölüm Foto Galeri

GİRİŞ TARİHİ: 25.09.2022, 09:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 25.09.2022, 14:20
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2. Bölüm Foto Galeri

atv'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam ilk bölümü ile reytinglerin zirvesinde yer aldı.

2. Bölüm Foto Galeri

Büyük bir heyecanla takip edilen ilk bölümün ardından Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. Bölümü'nde neler olacak?

2. Bölüm Foto Galeri

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır.

2. Bölüm Foto Galeri

Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır.

2. Bölüm Foto Galeri

Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

2. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam, Salı akşamı 20.00'de yeni bölümü ile atv'de.

2. Bölüm Foto Galeri

Ben Bu Cihana Sığmazam 2. Bölüm için tanıtımı için tıklayın!

2. Bölüm Foto Galeri

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