Otuz yıllık eşi tarafından aldatıldığını öğrenen hakimin akıllara durgunluk veren intikamı!

Türkiye bu olayı konuşuyor. Kocasının bir ailesi daha olduğunu öğrenen kadın hakim nasıl intikam aldı?

Türkiye, akıllara durgunluk veren bir aldatma hikayesini konuşuyor. Kocasının başka bir kadınla beş yıldır evli olduğunu öğrenen kadın hakim neye uğradığını şaşırdı. Yaşadığı şokun ardından kocasının kendisinden gizli olarak nasıl başka bir evlilik yapabildiğini araştırmaya koyulan hakim, intikamını farklı bir yolla almayı seçti.

Yaşadığı talihsizlikle gündem olan hakimin akıllara durgunluk veren intikamı gündeme bomba gibi düştü. Hakim, evliliğinin otuzuncu yılını kutladığı organizasyona kocasının ikinci eşini ve küçük kızını da çağırarak hem çocuklarının hem de misafirlerinin önünde eşini rezil etti. Üstelik, ikinci eşinin de evlendiği kişinin farklı bir ailesi olduğundan haberi yoktu. Yaşadığı hayatın bir yalandan ibaret olduğuna tanık olan hakimin; kocası ve kocasının ikinci ailesi için vereceği nihai karar ise merak konusu oldu…

Aldatmak yeni bölümüyle bu akşam 20.00'de atv'de.