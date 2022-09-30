Perşembenin hakimi: Aldatmak

atv'nin ilk bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen ikinci bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listelerinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak ikinci bölümü ile reytinglerde Tüm Kişiler kategorisinde %5,41 reyting ve %15,10 izlenme payı AB kategorisinde %4,61 reyting ve %14,04 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %5,61 reyting ve %14,90 izlenme payı alarak üç kategoride de birinci oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

2.Bölümde neler yaşandı?

Güzide'ye bir darbe de kızından geldi

Tarık'ın yaşadığı ikili hayatın ortaya çıkışıyla herkes büyük bir şok yaşadı. Güzide ihanetin üzerine Oylum'un kaza haberiyle bir kez daha sarsıldı. Soluğu Ankara'da alan Güzide, kızının kazası hakkında bilgi edinmeye başladı. Tim'in ortadan kaybolmasıyla Oylum'un başı daha da belaya girdi. Sezai'nin durumdan haberdar olup Güzide'nin yanında olmasıyla Tim'in son anda yurt dışına kaçması engellendi ancak Oylum'un davası henüz bitmedi.

Tüm aile İstanbul'a döndüğünde ise Oylum yalanlarına yenilerini ekledi. Oylum'u bir an olsun yalnız bırakmayan Tolga, onun masumiyetinin ispatı için dört bir koldan çalışmalara başladı.

Oltan'ın emaneti olan parayı kaybeden Ozan ise girdiği çıkmazdan kurtulmak için çözüm arayışına girdi. Lara ve Kaan'ın arkasından çevirdiklerinden habersiz olan Ozan, Kaan'ın aklına uyarak hata üstüne hata yaptı.

Motor kazasını Tim'in yaptığını gösteren kamera kayıtlarının silinmesiyle dava Oylum'un aleyhine bir seyre girdi. Güzide bir yandan kendini toparlamaya diğer yandan da ailesini bir arada tutmaya çalışırken Oylum hakkında çıkarılan tutuklama kararıyla bir darbe daha aldı.