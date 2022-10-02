Asiye, Ömer'den gerçeği saklıyor

O adam benim babam mı?

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi "Kardeşlerim" bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #OBenimKardeşim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

61. Bölümde neler yaşandı?

Ahmet'in Ömer'in babası olduğundan şüphelenen Asiye ve Doruk DNA testi yaptırdı. Ahmet, annesini geri getirmek için Ömerlerin kapısına geldi. Ancak Sevgi Teyze, kendisi ile ilgili planları duyduğunu söyleyip onu evden kovdu. Suzan ve Akif'i birlikte yakalayan Nebahat ikisini de evden kovdu. İkili Şengül'e sığındılar ve Suzan orada Sevgi Teyze ile karşı karşıya geldi. Ahmet'in yaptıklarını anlatan Sevgi Teyze'ye Suzan'dan destek istedi. Okulda ise Berk ile Tolga arasında ipler iyice gerildi. Sarp ile yemeğe çıkan Süsen ile Ömer'in arası da iyice açıldı. Orhan, Gönül'den af dilerken kızı ise Şengül'e tuzak kurdu. Orhan'mış gibi yazışarak onu oyuna getirdi. Suzan ile konuşmasını hatırlayan Ömer, Ahmet'in babası olup olmadığını sormaya gitti. Nebahat ise Ahmet ile iş ortağı oldu. Ancak karısı Ayla ile kulübe yemeğe gelince Nebahat hayatının şokunu yaşadı. Ömer ve Ahmet'e DNA testi yaptıran Asiyeler sonucu Ömer'den saklamak zorunda kaldı.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 8 Ekim Cumartesi saat 20.00'de atv'de!

62. Bölüm tanıtımı: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/62-bolum-1-fragman/izle