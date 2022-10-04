Bir Küçük Gün Işığı 5. Bölümde neler yaşandı?

Dila ve Ümran'ın savaşı kanlı bitti. Fırat, Dila'yı elinde bıçakla annesini ise yaralanmış buldu.

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam beşinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamlarının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanı oldu. #GünIşığım etiketi bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

5. Bölümde neler yaşandı?

Dila, çocuğu olduğunu annesi öğrenmesin diye bayılarak hastaneye kaldırıldı. Baygınlık numarasını devam ettirerek Fırat'ın annesine Güneş'i söylemesini engelledi. Elif ve ortağı Fırat'ın şirketinde işe başlaması Sude'yi sinir etti ve onu harekete geçirdi. Güneş'in bir fotoğrafa verdiği tepkiden yola çıkan Elif yine annesinin peşine düştü. Arayış onu Dila'yagötürse de onun 6 yıl yurt dışında olup yeni döndüğü ile ilgili haberler gerçeği görmesine yine engel oldu. Güneş ise kreşte annesinden kötü muamele gören arkadaşına yardım etmek için herkesin korkmasına neden oldu. Arkadaşına yardım için eve götüren Güneş, Elif ve Fırat'a korkulu anlar yaşattı. Her yerde kaybolan Güneş'i arayan ikili onu evde bulunca rahat bir nefes aldı. Güneş'in kendini evinde hissetmesi için ona oda hazırlayan Elif, Fırat'tan da yardım istedi. Üçlü Güneş'e yepyeni bir oda hazırladı. Güneş mutlu ve yorgun uyuya kalırken Elif ve Fırat arasındaki arasındaki çekim git gide artmaya başladı. Fakat kapıya gelen bir mektup Elif'in kabusu oldu. Evinin hacizden dolayı satışa çıkartıldığını öğrendi. Fırat'a kardeşinin onu kandırdığını kanıtlamak isteyen Ümran, Dila'nın itirafını kaydetti. Abisinin bunu öğrenmesini engellemek isteyen Dila, annesine bıçak çekti. Seslere mutfağa gelen Fırat, annesini yaralı Dila'yı ise elinde bıçakla buldu.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile ''Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.