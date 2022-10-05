Kaçak Gelin Mesude Müge Anlı’da bulundu

10 Günlük evliyken balayı dönüşü kaybolmuştu

19 yaşındaki Mesude Şahin Sönmez, 19 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'nden kaybolmuştu. Mesude 10 Eylül'de 2 yıllık nişanlısıyla evlenmiş, balayından döndüğü gün ortadan kaybolmuştu. Afganistan uyruklu olan aile dün canlı yayına gelerek Müge Anlı ve ekibinden kızlarının bulunması için yardım istedi.

19 yaşındaki Mesude'yi Müge Anlı canlı yayında ailesiyle buluşturdu.

"Ailem mutlu olsun diye çabaladım, yapamayınca kaçtım"

Canlı yayına gelen Mesude, "İki yıldır nişanlıydım. Ama içim ısınmıyordu, aileme söyledim. Beni ciddiye almadılar. Nişanı atmamı istemediler. Başımızı öne eğme dediler, onların mutluluğu için evlendim. Kimse bana mutlu olup olmadığımı sormadı, istemediğimi söylediğimde de kararları değişmemişti o yüzden mutlu rolü yaptım. Nişanlandığımda 17 yaşındaydım. 15 yaşıma kadar evcilik oynardım, 17 yaşımda gerçeği oldu. Herkes biliyordu evlenmek istemediğimi ama sustular. İstemediğim bir evliliğin içindeydim. 7 gece boyunca balayında aynı yerde kalınca da onunla bir ömrü paylaşamayacağımı anladım."

Mesude'nin ailesi ise biz de görücü usulü evlenmiştik, anlaşırlar devam ederler diye düşündük. Kızımızı zorladık, istemediğini söylemişti bize ama onu dinlemedik. Bizim cahilliğimiz yüzünden böyle oldu diyerek kızlarını baba evine dönmek için ikna ettiler. Anne ve babasının evine dönmeye karar veren Mesude, "Ailemin ilerde bu durumu benim yüzüme vurmalarını istemiyorum, boşanıp baba evine döneceğim" diyerek ailesinin yüreğine su serpti.