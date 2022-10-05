Osman Bey devlet kurma yolunda ilk adımları attı

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 99. bölümüne ilk divanı kurması, oğlu Orhan’a Karacahisar Kalesi’nin hükmünü vermesi ve Osman Bey için söylenen “Devlet ki” marşı bölüme damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu.



Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, ilk görevi oğlu Orhan'a şu sözleriyle verdi: "Orhan Bey, gayrı bildiğini tecrübe ile sınama vakti gelmiştir. Karacahisar Kalesi gayrı senin hükmündedir. Beyliğinin hakkını veresin."



Osman Bey ilk divanı kurarak devlet olma yolunda önemli bir adım atarken Osman Bey için, Hasan Sağındık'ın seslendirdiği "Devlet ki" marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marşın, "Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak, devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak." Sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.



Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 99. bölümü de her sezonda olduğu gibi yine seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.