Osman Bey İmparator Andronikos’un hayatını kurtardı

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 99. Bölümünde Osman Bey’in Bizans İmparatoru Andronikos’u kurtarması ve arenadaki aksiyon sahneleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 99. Bölümünde Osman Bey'in, Bizans İmparatoru Andronikos'a suikast haberini alarak Alpleriyle birlikte Konstantiniyye'ye gitti. Osman Bey ve Alpleri arenada yaptıkları hamleyle İmparator Andronikos'a düzenlenecek suikastı önledi. Osman Bey ve Alpleri'nin arenadaki aksiyon sahneleri bölüme damgasını vururken Osman Bey, son derece stratejik bir hamle ile zayıf gördüğü İmparator'u koruyarak fetihlerine zemin hazırlamış oldu.



Kurduğu büyük oyunla İmparator'u yanına çeken Osman Bey, Türkler için büyük bir kazanım sağlayacak olan ticaret anlaşmasını da İmparator'a kabul ettirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 99. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.