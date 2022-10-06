Ankara’da yaşanan büyük kazada katil kim?

Büyükelçinin oğlu mu? Hakimin kızı mı?

Ankara Kartopu sokakta meydana gelen, 28 yaşındaki Ali Türeç'in bir motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetmesi Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü.

Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve motosikleti kullandığı düşünülen Oylum Yenersoy'un ifadesine başvuruldu. Oylum Yenersoy, motosikleti kullananın kendisi olmadığını, büyükelçinin oğlu Tim Jakens olduğunu iddia etti. Polis, ölüme sebebiyet verenin hakimin kızı Oylum Yenersoy mu, büyükelçinin oğlu Tim Jakens mı olduğunu araştırıyor.

Ulaşılan Mobese kayıtlarından kaskın altındaki kişinin kim olduğu tespit edilmeye çalışılırken, kazanın gerçekleştiği sokaktaki kamera kayıtlarının teknik bir arıza sebebiyle silinmiş olması merak uyandırdı.

Suçlamaları reddeden Tim Jakens ifadesinde motoru kullananın Oylum Yenersoy olduğunu belirtti. Kaza yerinde olduğu kesin olarak tespit edilen tek kişinin Oylum Yenersoy olması aleyhindeki şüphelerin kuvvetlenmesine yol açtı.

Tim Jakens'ın ailesi ve savcı tarafından yapılan talep doğrultusunda Oylum Yenersoy'un tutuklu yargılanmasına karar verildi.



