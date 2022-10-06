Kuruluş Osman rekorla başladı

Reytinglerde sezonun en iyi açılışını yaptı!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', merakla beklenen dördüncü sezonuna heyecanla izlenen 99'uncu bölümüyle başladı.

Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşOsman etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı.

'Kuruluş Osman' muhteşem açılış bölümüyle dördüncü sezonuna zirvede giriş yaptı!

'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde %8,26 izlenme oranı, %23,33 izlenme payı, AB kategorisinde %6,70 izlenme oranı, %19,57 izlenme payı ve 20+ABC1 kategorisinde %8,16 izlenme oranı, %20, 90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Dizinin 99'uncu bölümde;

Osman Bey, ilk divanı kurarak devlet olma yolunda büyük bir adım attı. Osman Bey, "Mesele anında toplanan toy geride kaldı. Çağ yenidir, nizam da yeni olacaktır. Bizi zaferden değil, seferden mesul tutan yüce Allah'ın 99 adıyla Divan'ı açıyorum." sözleriyle siyasi, adli, askeri ve mali işler gibi pek çok konuda önemli kararların alındığı divanın önemini vurgulamış oldu. Divanda yeni görevleri belirleyen Osman Bey, oğlu Orhan Bey'e Karacihisar Kalesi'nin beyliğini verdi. Osman Bey ilk divanı kurarak devlet olma yolunda önemli bir adım atarken Osman Bey için, Hasan Sağındık'ın seslendirdiği ''Devlet ki'' marşı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Marşın, "Allah'ın Osman'a verdiği devlet sayesinde dünya mamur olacak, devlet ki bayrağı altında yıllar saadetle dolu ömür olacak." sözleri sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

Osman Bey, Bizans İmparatoru Andronikos'a suikast haberini alarak Alplarıyle birlikte Konstantiniyye'ye gitti. Osman Bey ve Alpları arenada yaptıkları hamleyle İmparator Andronikos'a düzenlenecek suikastı önledi. Osman Bey ve Alpları'nın arenadaki aksiyon sahneleri bölüme damgasını vururken Osman Bey, son derece stratejik bir hamle ile zayıf gördüğü İmparator'u koruyarak fetihlerine zemin hazırlamış oldu. Kurduğu büyük oyunla İmparator'u yanına çeken Osman Bey, Türkler için büyük bir kazanım sağlayacak olan ticaret anlaşmasını da İmparator'a kabul ettirdi.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alarak ekranların en çok izlenen yapımı oldu.

'Kuruluş Osman' dördüncü sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Çarşamba günü tüm Türkiye atv izledi!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 5 Ekim Çarşamba gününün en çok izlenen televizyon kanalı atv oldu.

Sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert (4.) , gönüllere taht kuran program Esra Erol'da (3.), ekranların en çok izlenen, dördüncü sezonu merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman ve özeti (1. ve 2.), Tüm Kişiler'de en çok izlenen 5 yapımdan 4'ü oldu.