Kuruluş Osman'da 'Devlet Ki' marşı! Allah'ın Osman'a verdiği devlet...

atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 4. sezona bomba gibi bir bölümle başladı. Merakla beklenen yeni sezonun ilk bölümünde heyecan baştan sona azalmadı. Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman'ın 99. Bölümü'ne 'Devlet Ki' marşı damga vurdu. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun "Destanlarda Uyanmak" adlı kitabında yer alan şiirden bestelenen "Devlet Ki" marşı, sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Beste ve yorumu Hasan Sağındık'a ait olan marşın aranjesini ise Caner Özkan yaptı.
Devlet ki, bânisi Osman Bey Gazi...
Onu cümle cihan tanır olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet,
Sayesinde, dünya mamur olacak.
***
Osman'ın gönlüne düşen kıvılcım,
Asırlar boyunca münir olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet,
Sayesinde, dünya mamur olacak.
***
Onun devletinin sınırlarına,
Allah'ın takdiri sınır olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet,
Sayesinde, dünya mamur olacak.
***
Devlet ki, elleri mazluma İpek,
Yumruğu, zalime demir olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet,
Sayesinde, dünya mamur olacak.
***
Duysun İklim-i Rûm, diyâr-ı küfür,
Cihan içre büyük umûr olacak.
Allah'ın Osman'a verdiği devlet,
Sayesinde, dünya mamur olacak.