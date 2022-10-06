Yalnız Kurt yeni sezona hazır

14 Ekim Cuma akşamı seyirciyle buluşacak

atv ekranlarına etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla damga vuran Yalnız Kurt'un yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu.

Yeni sezonda kadroya 15 yeni oyuncu katıldı

14 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosuna Jessica May, Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Nilay Duru, Altan Gördüm, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran ve Güray Görkem gibi isimler dahil oldu.

Etkileyici hikayesi ile yayınlandığı günden beri gündem yaratan Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya devam ediyor. Yalnız Kurt'ta geçen sezon Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han, Kürşat Alnıaçık, Yaprak Medine, Hilmi Özçelik, Furkan Esen, Doğu Can gibi birçok başarılı isim rol alıyordu.

Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf Film'in, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yapımcılığını, Osman Sınav üstleniyor.