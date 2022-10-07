Aldatmak zirveyi kaptırmıyor

atv'nin ilk iki bölümüyle çok sevilen yeni dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle de izleyiciden tam not aldı ve reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak üçüncü bölümü ile reytinglerde %5,58 reyting ve %14,97 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

3.Bölümde neler yaşandı?

Oylum polisler tarafından nezarete götürülürken Tarık, Ozan'ın evine gittiğinde paraların yerinde olmadığını gördü. Ozan babasına parayı fona yatırdığını ve hemen çekemeyeceğini söyledi ve babasının ikinci aile hayatına sözü getirerek tartışmayı alevlendirdi. Sinirine hakim olamayan Tarık oğluna tokat attı.

Mahkeme Oylum'un tutuklu yargılanmasına karar verince Güzide büyük bir yıkım daha yaşadı. Kızını kurtarabilmek için silinen görüntülerin peşine düştü. Oylum'u bir an olsun aklından çıkaramayan Tolga en büyük yardımcısı oldu. Ozan'ın istifasını tesadüfen öğrenen Nazan ise Güzide'ye bildiğini belli etmedi.

Diğer yanda Tarık, kendini ikinci eşi Yeşim'e affettirmeyi başardı ve evine döndü!

Ozan, Kaan'ın yaptıklarını ifşa etmeye uğraşırken, Lara'nın Kaan'la birlikte olduğunu öğrendi. Kaan'dan hesap sormak üzere karşısına dikilen Ozan, çıkan kavgada kendini korumak isterken Kaan'ı yaraladı. Ozan ne yapacağını bilemeyip Oltan'dan yardım isteyince, Oltan bu durumu lehine çevirmek için harekete geçti.

Oylum'un davasında hakimin delilleri kabul etmemesi ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi herkes için büyük bir şok oldu.

Perşembe günü tüm Türkiye atv izledi

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 6 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen televizyon kanalı atv oldu.

Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert ikinci ve gönüllere taht kuran program Esra Erol'da üçüncü olarak Tüm Kişiler'de en çok izlenen ilk 3 yapımın sahibi atv oldu.