Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları kim? Bir Küçük Gün Işığı kadrosu ve konusu

Milyonları ekran başına kilitleyen atv, yine muhteşem bir dizi ile evlere konuk oluyor. Bir Küçük Gün Işığı dizisi konusu ne? Hangi oyuncular Bir Küçük Gün Işığı dizisinde yer alıyor? Bir Küçük Gün Işığı konusu nedir?

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı muhteşem bölümleri ile devam ediyor. Sezona iddialı bir başlangıç yapan Bir Küçük Gün Işığı konusu ile izleyenleri ekran başına kilitliyor. atv ekranının NGM imzalı dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın konusu nedir? Hikayesi ile ön plana çıkan dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ve dizinin karakterleri ile ilgili detaylar…

Bir Küçük Gün Işığı hangi gün yayınlanıyor?

Bir Küçük Gün Işığı her Pazartesi 20.00'de atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizi, seyircilerinin karşısına iddialı bölümlerle çıkıyor.

Bir Küçük Gün Işığı kadrosunda kimler var? Hangi oyuncular rol alıyor?

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Seray Kaya ile Berk Oktay başrolleri paylaşıyor. Ünlü oyuncular ilk bölümden bu yana izleyenlerin beğenisini topluyor. Dizide Seray Kaya ve Berk Oktay'a eşlik eden isimler ise şöyle; Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu, Şeyma Korkmaz, Güneş Hayat ve Azra Aksu…

Bir Küçük Gün Işığı Güneş kim?

atv'nin sezona damga vuran dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın küçük yıldızı Azra Aksu, performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, izleyenlere duygu dolu anlar yaşatıyor.

Bir Küçük Gün Işığı oyuncuları ve karakterleri…

Seray Kaya - Elif

Elif, organizasyon şirketi sahibi, düşünceli, nazik ve yetenekli bir kadın. Aşk dolu evliliği ve sıfırdan var ettiği başarılı bir kariyeri vardır. Elif'in kusursuz hayatı kara bir haberle tepetaklak olur. Tüm ezberleri bozulup her şeye yeniden başlamak zorunda kalırken minik bir mucize, Elif'in karanlık hayatını gün ışığına çıkarır.

Berk Oktay - Fırat

Fırat zeki, çalışkan, dürüst, güvenilir bir adam. Arkan Holding'in yönetim kurulu başkanı, annesi Ümran'ın gözbebeği, ailenin geleceğidir. Fırat ailesini gözünden sakınırken omuzlarına taşıması hiç de kolay olmayan yükler alır. Elif'le tanıştıktan sonra hayatı hiç ummadığı kadar karışır ama aşk her zorluğu aşması için ona gereken gücü verir.

Tuğçe Açıkgöz - Dila

Dila, Ayaz Ailesi'nin yaramaz, ele avuca sığmaz, dolu dizgin kızı. Hayattaki en büyük korkusu annesi Ümran'a benzemek… Sırf ondan uzaklaşmak için çok sevdiği babası Cemil'i ve abisi Fırat'ı arkasında bırakarak evden kaçıp yeni maceraya atılmış. Bugün geri döndüğünde içinden çıkılması zor bir bulmacayı da beraberinde getirir. Artık tüm ailenin kimyasını bozup kuralları yeniden yazmaya hazırdır.

Çekimleri İstanbul'da devam eden Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümleri ile her Pazartesi 20.00'de atv'de.

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