Kuruluş Osman Youtube'da 6 Milyon aboneyi geçerek rekor kırdı

atv ekranlarında heyecanla izlenen, yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın, 4. Sezon ilk bölümünün yayınlanmasından sonra YouTube'da '6 Milyon abone' yi geçti.

6 Milyon izlendi, trend listesinde birinci

Sezona reyting rekoru kırarak en iyi girişi yapan 'Kuruş Osman'ın, 99. bölümü YouTube'da 6 Milyon izlenerek trend videolar listesinde 1. sırada yer almayı başardı ve bir rekora daha imza attı.

Öte yandan 'Kuruluş Osman' 99. bölümü YouTube'da yalnızca iki günde 5 Milyon izlenerek, trend videolar listesinde 1. sırada yer alarak başka bir rekora daha imza attı.

İzleme sayısı 3 milyara yakın

'Kuruluş Osman' 6 Milyon abone sayısını geçerek diğer dizileri açık ara geride bırakmayı başardı. YouTube'daki resmi kanalında 2 milyar 805 milyon 343 bin izlenme sayısına sahip olan dizi, platformun en çok ilgi gören içerikleri arasında yer alıyor. Kuruluş Osman, fragmanları ve videoları ile her hafta Youtube Türkiye'nin trend listelerinde yer alıyor.