Türkiye - Japonya hattında hayal kırıklığına dönüşen aşk hikayesi! Yumiko Sakagami'nin iddiası...

Japonya'dan kalkıp Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Yumiko Sakagami, "Japonya'da tanıştığım Mehmet Akif Turuşkan beni dolandırdı" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert, dünyanın her noktasında konuşulmaya devam ederken bugün Müge Anlı'dan yardım isteyen isim Yumiko Sakagami oldu. Tokyo'dan Gaziantep'e ulaşan bir aşk hikayesinin kurbanı olan Yumiko Sakagami, 585 bin TL kaybetti. Mehmet Akif Turuşkan ile tanışıp evlenmeye karar veren Yumiko Sakagami, 2019 yılının Ekim ayında Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Mehmet Akif Turuşkan'la nişanlanan genç kadın, nişanlasına defalarca borç verdi. Yumiko, nişanlısının kendisini terk ederek borçlarını ödemeden kaçtığını iddia etti.

Nişanda takılan altınlar sahte mi?

Mehmet Akif Turuşkan'ın Türkiye'de yeniden nişanlandığını öne süren Yumiko Sakagami, "Bana kuzeni olarak tanıştırdığı kişiyle nişan fotoğraflarını gördüm" dedi. Turuşkan'ın kendisine ait banka hesabından paralar çektiğini ifade eden Japon Sakagami, "Verdiğim paraları geri istiyorum, kandırıldım" sözlerini kullandı. Gaziantep'teki nişan töreninde kendisine takılan takıların sahte olduğunu belirten Yumiko Sakagami, bir kez daha hayal kırıklığına uğradığını vurguladı. Sakagami, "Nişanda takıların sahte çıkmasının ardından kendi pırlanta kolyemi de Mehmet Akif'e kaptırdım" dedi.

Japonya'dan Müge Anlı'nın programına katılan Yumiko Sakagami'nin sorularına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Mehmet Akif Turuşkan, Japon nişanlısının iddialarını reddetti. İmzaladığı iddia edilen evrakların kendisine ait olmadığını öne süren Mehmet Akif, "Pırlanta kolyeden haberim yok" sözlerini kullandı.