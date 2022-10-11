Anne itiraf etti “Kızımın hayatını kaybetmesinin sebebi sevgilim”

‘Kızımı sevgilim öldürdü’

Küçük Meryem'in annesinden canlı yayında itiraf

Müge Anlı, Pazartesi gününden bu yana Gaziantep'te öldürülen 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in nasıl öldüğünü araştırıyordu. Müge Anlı Tatlı Sert programına Almanya'dan katılan acılı Baba Doğukan Ünal, kızı Sare Asya Ünal'ın kayıp olduğunu ve 3 yaşındaki evladı Meryem Çiğdem'in şüpheli ölümünü anlatmıştı. Fakat birçok görgü tanığı canlı yayına bağlanarak anne Melisa'nın, Meryem'i dövdüğünü gördüğünü iddia etmişti.

Bugün ise küçük Meryem'in annesi Melisa, Almanya'dan canlı yayına bağlandı ve her şeyi itiraf etti: Ben diğer küçük kızımla çizgi film izliyordum. Recep ve kızım Meryem de evdeydi. Meryem ağlayarak yanıma gelince Recep ben ilgilenirim diyerek yatak odasına götürdü. 10-15 dakika sonra Meryem'in çığlıklarını duydum 'baba yapma, baba dur' diye bağırıyordu. Sonra yatak odasına gittim, kızım Recep'in kucağında çırılçıplaktı ve bayılmıştı. Recep'e bu çocuğa ne yaptın dedim? Oyun oynuyorduk bayıldı dedi, sonra soğuk suyun altına tuttuk Meryem ayıldı, ambulans çağırıp hastaneye götürdük. Ama kimseye bir şey anlatamadım. Recep beni tehdit etti, scooter'dan düştüğünü söyleyeceksin dedi. Beni konuşturmadı. Onu Almanya'ya kaçırmamı istedi. Beni kurtar diyordu. Recep'in ailesi de defalarca şahit oldu, bana kızını al Recep'in elinden demişlerdi.

İtirafla birlikte yetkililer harekete geçti

Canlı yayında gelen itiraf üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri Recep Aldemir'in evine giderek gözaltına almak istedi fakat Recep evinde bulunamadı. Aldemir ailesi ise oğullarının evden kaçmadığını iş aramak için dışarı çıktığını iddia etti.

Şüpheli cinayette neler olmuştu

Anne çocuklarına bakmıyor, öldüresiye dövüyordu

Canlı yayına telefon ile katılan anne Melisa'nın kız arkadaşı, çocuklara uyku ilacı içirdiğini ve tüm gün uyuduklarını söylediğini anlattı. Anne Melisa'nın anne duygusu olmadığını ve çocukları sürekli dövdüğünü iddia etti. Çocuklarının altını bez değiştirme işlemini sevgilisi olan kişinin değiştirdiğini iddia etti. Canlı yayına bağlanan annenin arkadaşı çocuklara sevgilisine baba dedirttiğini ve çocukları sevgilisinin yıkadığını iddia etti. Çocuğun düşmesi ile ilgili ise bildiklerini de anlatacağını belirtti.

Melisa'nın kızı için ambulans geldiğini gördüm

Melisa'nın kaldığı evin bulunduğu mahallenin sakinlerinden biri olan bir diğer görgü tanığı, "Melisa'nın kızı için ambulans geldiğini gördüm, hemen oraya gidip ne olduğunu sordum ve Melisa'nın kızı Meryem için geldiğini öğrendim. Ancak Melisa'nın kızı Meryem'in scooter'dan düştüğünü görmedim" ifadelerini kullanmak suretiyle, Melisa'nın kızı Meryem'in scooter'dan düşerek beyin kanaması geçirecek düzeyde yaralandığı iddialarını yalanlamış oldu.

Müge Anlı'da gündeme gelen Gaziantep'te hayatını kaybeden 3 yaşındaki Meryem Çiğdem'in ölümüyle ilgili çarpıcı detaylar.

Müge Anlı'da yayına Almanya'dan bağlanan Müge Anlı'daki anne Melisa, "Meryem Scooter'dan düştü komşular gördü" ifadelerini kullanmıştı ancak Gaziantep'te, Melisa'nın komşusu olan görgü tanıkları Melisa'nın dile getirdiği Meryem'in scooter'dan düştüğü yönündeki iddialarını yalanlamıştı. Komşular, Melisa'nın kızı Meryem'in scooter'dan düşmesinin de ihtimaller arasında olamayacağını anlatmıştı. Komşuların ifadesine göre Melisa'nın kızı Meryem scooter'dan düşmemişti, canlı yayınına bağlanan birden fazla komşunun ifadelerine göre, Melisa'nın kızı Meryem'in ölümü ile ilgili ortaya attığı iddialar yalanlandı.