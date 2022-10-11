Bir Küçük Gün Işığı dizisinden dün geceye damga vuran sahne

''Benim evim sensin'' dedi gözyaşları sel oldu

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Pazartesi akşamlarının büyük beğeni ile izlenen dizisi "Bir Küçük Gün Işığı"nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde gözyaşları sel oldu.

Sevilen dizide, Elif ve Güneş'in haciz gelen evlerindeki duygu yüklü anları izleyicilerin yüreğini ısıtırken "Benim evim sensin" diyen küçük kız herkesi gözyaşlarına boğdu.

Bomboş kalan evde Elif, Güneş'i teselli etmek için ormanda kamp yattıklarını hayal etmelerini istedi. Başlattığı bu oyun ikiliyi birbirine daha çok yakınlaştırırken Güneş'in "benim evim sensin" diyerek Elif'e sarılması gecenin en çok konuşulan sahnesi oldu.

Elif karakterine hayat veren Seray Kaya ve Güneş'i oynayan Azra Aksu performansları ile tam not alırken sosyal medya ise övgü dolu yorumların ardı arkası kesilmedi.

Dila'nın kışkırtması ile Fırat'a küçük kızın kim olduğunu soran Ümran'ın alacağı cevap merakla beklenirken heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı Bir Küçük Günışığı her Pazartesi atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.