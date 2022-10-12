'Ben Bu Cihana Sığmazam' tüm kategorilerde birinci oldu

Ekranların yeni gözdesi 'Ben Bu Cihana Sığmazam', dördüncü bölümüyle de nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

"BBCS" üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de %6,43 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı, AB'de %5,43 izlenme oranı ve %16,51 izlenme payı 20+ABC1'de %6,32 izlenme oranı ve %16,82 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın dördüncü bölüm etiketi #BBCS bölüm başladıktan kısa bir süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine zirveden giriş yaptı!

Aile içerisinde yüksek gerilim!

Leyla, hastaneden güvenlik gerekçesiyle eve çıkarıldı. Cezayir, Firuze'ye tüm yaşadıklarını anlattı. Firuze de ona son derece anlayışlı davrandı. Mezarlık baskınının failinin Ayıboğan Yakup olduğunu öğrenen Kurban Baba'nın oğulları ve Ömer Asaf, Yakup'un depolarından birini bastılar ancak Yakup'u bulamadılar.

Cezayir ve adamları, Yakup'un çiftliğini bastılar ancak Yakup yine kaçtı. Cezayir, bir toplantı düzenleyerek, İstanbul'un tüm yeraltı dünyasını bir araya getirdi ve kendisine biat etmelerini istedi. Aralarında Asım Kaptan'ın da olduğu çoğunluğun buna cevabı Cezayir'in ummadığı bir şekilde oldu.

Cezayir, Suna'yla konuşmak istediğinde ise kızı hiç kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir tepki verdi ve babasına silah çekti.