Osman Bey düşmanlarına büyük oyun kuruyor

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 100. Bölümünde Osman Bey’in, düşmanları Kantakuzenos ve Kuzeyli Savaşçıların lideri Olof’un kurduğu tuzağı görüp, onların tuzağını boşa çıkartmak için kurduğu büyük oyun sosyal medyaya damgasını vurdu.

Kuruluş Osman'ın 100. Bölümünde; düşmanları Kantakuzenos ve Olof tarafından hem içeriden, hem dışarıdan kuşatılan, aynı zamanda evlatlarıyla sınanan Osman Bey kendisine ve ailesi üzerine yapılan hamleleri kısa sürede fark etti. Osman Bey, İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla yönetimine geçen Makri Mevkii'nde ki köye saldıranlarla, oğlu Orhan'ı kaçıranların aynı merkezden talimat aldığını Turgut Bey'e söyleyerek "Farklı düşmanlar! Amma hangi pusuya düşsek ardında bunlar vardır… Şehitleri vermek için beni bekler dersin! Gideceğiz! Tedbiri de elden bırakmayacağız! Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız! Ben onların karşılarına çıktığımda sen de şehitlerimizi alacaksın!" diyerek düşmanların hamlesine karşı büyük oyununu kurarak harekete geçti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 100. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.