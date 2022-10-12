Osman Bey’den Orhan’a beylik dersleri!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 100. Bölümünde Osman Bey’in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden ‘Dan’, Orhan’ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun’un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan’ı kurtardığı sahne geceye damga vurdu.

Kuruluş Osman'ın 100. Bölümünde Osman Bey'in oğlu Orhan, Kuzeyli Savaşçılar tarafından pusuya düşürüldü. Kuzeylilerden 'Dan', Orhan'ı köşeye sıkıştırıp parmaklarını kırdı. Osman Bey ve Malhun Hatun'un Kuzeyli savaşçıların elinden Orhan'ı kurtarıp Karacahisar'a getirdi. Malhun Hatun'un Orhan'ın elini sararken gören Osman Bey "Kalk ayağa! Pusuya düştün. Düşmanın eline geçtin. Yaranı dahi anana sardırırsın! Orhan! Yarasını kendi sarmayan, iyileşemez! Kendi işini kendin göreceksin ki ensen kalın ola! İmdi parmağını yerine oturtasın!" sözleriyle öfkesini dile getirdi. Babası Osman Bey'in sözleri karşısında mahcup olan Orhan, "Gayem Osman Bey'e yaraşır bir evlat olmaktır." şeklinde cevap verdi.

Osman Bey'in "Osman Bey kim ki ona yaraşasın? Mühim olan Allah'a yaraşmaktır. Mühim olan Allah'a layık bir kul olabilmektir." sözleriyle oğlu Orhan'a ders verirken bu sözler sosyal medyada çok konuşuldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 100. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.