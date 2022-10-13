Kuruluş Osman yine zirvede! 100. Bölüm soluk kesti

'Kuruluş Osman' tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede!

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 100'üncü bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

#KuruluşOsman100üncüBölümü etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

Kuruluş Osman 100. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,62 izlenme oranı ve %21,70 izlenme payı, AB'de %6,04 izlenme oranı ve %17,67 izlenme payı 20+ABC1'de %7,81 izlenme oranı ve %20,51 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Dizinin 100. bölümünde; Kantakuzenos'un Konstantinapol'de kurduğu büyük oyun, Osman Bey yüzünden boşa düşmesi üzerine harekete geçer. Kantakuzenos, yeni oyunu için adımlarını atmaya başlar. Bu atılacak adımların ilki, Olof olmuştur. Kardeşi Saga'nın intikamını almak isteyen Olof, adamlarıyla Osman Bey'in oğlu Orhan'ı kaçırmak ister. İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla Osman Bey'in yönetimine geçen Makri Mevkii'nde ki köye saldırıp Hristiyan halkı katleder. Hristiyan tebaayı korumakla görevli Batur Bey ve Alplarını şehit eder. Hristiyan tebaanın katili suçunu Türklerin üstüne atar. Batur'un şehit olması Öktem Bey'in obasına ateş düşürür. Obada büyük bir acı yaşanmaktadır. Bu acı herkesin tahammül sınırlarını zorlamaktadır. Osman Bey'i içten ve dıştan kuşatmak isteyen Olof, öte yandan sevgilisi Frigg'i Yenişehir'e ajan olarak gönderir.

Düşmanları Kantakuzenos ve Olof tarafından hem içeriden, hem dışarıdan kuşatılan, aynı zamanda evlatlarıyla sınanan Osman Bey kendisi ve ailesi üzerine yapılan hamleleri kısa sürede fark eder. Osman Bey, İmparator Andronikos'la yaptığı sulh anlaşmasıyla yönetimine geçen, Makri Mevkii'nde ki köye saldıranlarla, oğlu Orhan'ı kaçıranların aynı merkezden talimat aldığını Turgut Bey'e söyleyerek "Farklı düşmanlar! Amma hangi pusuya düşsek ardında bunlar vardır… Şehitleri vermek için beni bekler dersin! Gideceğiz! Tedbiri de elden bırakmayacağız! Oyunu onların kurallarına göre oynayacağız! Ben onların karşılarına çıktığımda sen de şehitlerimizi alacaksın!" diyerek düşmanların hamlesine karşı büyük oyununu kurarak harekete geçer.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.