Aldatmak birinciliği kaptırmıyor

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, sezonun çok konuşulan ve izlenen dizisi Aldatmak, dün akşamki bölümüyle reyting listesinde ilk sıraya oturdu.

Aldatmak dördüncü bölümü ile reytinglerde %5,54 reyting ve %15,35 izlenme payı alarak Tüm Kişiler kategorisinde birinci oldu.

4. Bölümde neler yaşandı?

Hakimin delilleri hukuka aykırı bulması sonucu Oylum'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Karara itiraz eden Güzide hakimle konuştu ve karar kayda geçirilmeden değiştirilerek Oylum'un tutuksuz yargılanması hükmedildi. Bu süreçte Tolga, Oylum'u yalnız bırakmadı. New York'a gitme planından vazgeçmek istemeyen Oylum, Tolga'ya daha da kapılmaktan korktu ve aralarına mesafe koydu.

Ozan işlemediği cinayetin vicdani yüküyle perişan vaziyette Kaan hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Karısını bulmak için kayınpederinin evine giden Ümit, burada çıkan tartışma sonucu karakolluk oldu. Karısının kızını da alıp yurtdışına çıktığını öğrenen Ümit yıkıldı.

Tarık, Güzide'nin boşanma davasında sorun çıkarabileceğini söyleyerek birkaç gün Oltan'ın çiftliğinde kalmaya karar verince Yeşim endişeye kapıldı. Güzide'ye düşman kesilen Yeşim, adliyeye gitti. Yeşim'in davranışları Güzide'yi zor durumda bırakırken, savcının müdahalesiyle Yeşim gözaltına alındı. Yeşim'in anlattığı yalana inanan Tarık, Güzide'den hesap sordu ancak Güzide ve Yeşim'in kavgası sosyal medyaya düşünce Tarık da gerçeği gördü.

Sezai, Oylum'un davası için yaptığı araştırmada, ifade veren büyükelçilik korumasını tanıdığını fark etti. Güzide'yle konuşan Sezai gerçeği açıklaması için korumaya baskı yapılması gerektiğini söyledi. Güzide bu konuyu Oltan'ın çözebileceğini düşündü ve ilk kez ondan yardım istedi. Oltan devreye girmesine rağmen dava günü gelip çattığında tanık ortada yoktu. Tanığın gecikmesi üzerine beklemek istemeyen hakim Oylum aleyhine kararını açıklarken Güzide kendini tutamadı ve mahkeme salonunu birbirine kattı.

Perşembe günü tüm Türkiye atv izledi

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma unvanını son 6 yıldır elinden bırakmayan atv, yeni sezonun başlamasıyla beraber bu başarısını sürdürmeye devam ediyor. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 13 Ekim Perşembe gününün en çok izlenen iki yapımının sahibi atv oldu.

Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak birinci, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da ikinci olarak Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sırayı atv kaptı.