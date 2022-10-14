Dünyanın sevgilisi Kardeşlerim

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da ilgiyle izlenen, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisinin setine Güney Afrika'dan özel bir ziyaret gerçekleşti.

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, sevilen dizi "Kardeşlerim" hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.

"For My Family" adıyla, yurt dışında yankı uyandıran Kardeşlerim dizisinin setini, Güney Afrika'da yayın yapan Cape Town merkezli ETV (Entertainment TV) kanalının düzenlediği bir yarışma sonucunda 10 kişilik bir fan grubu ziyaret etti. Fanlar, Güney Afrika'da düzenlenen bir yarışma sonucunda, 2.000 kişi arasından seçildi. Fanların ve oyuncuların buluştuğu set ziyaretinde renkli görüntüler sergilendi. ETV Satın Alma ve Planlama Müdürü Randall Johannes ve atv distribution ekibi eşliğinde seti ziyaret eden grup, oyuncularla tanışma fırsatı yakaladı.

Başrollerini Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Melis Minkari, Lizge Cömert, Recep Usta, Berk Ali Çatal gibi isimlerin paylaştığı Kardeşlerim (For My Family), bu sene de Cannes'da yapılacak olan MIPCOM İçerik Fuarı'nda yerini alacak.