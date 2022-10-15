EYT kimleri kapsıyor? EYT ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den EYT açıklaması... Prim ve yıl şartını sağlayan fakat yaş koşulu nedeniyle emekli olamayan vatandaşların yakından takip ettiği EYT'de yeni gelişmeler yaşandı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde sona gelindi. Milyonlarca kişi tarafından merak edilen EYT hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önemli açıklamalarda bulundu. EYT nedir? EYT kimleri kapsıyor? EYT'den kimler yararlanabilecek? İşte EYT 2022 son dakika gelişmeleri...

4 milyon kişi EYT'den faydalanabilecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca kişinin yakından takip ettiği EYT'de sona gelindiğini söyledi. Bilgin: "İlk etapta yaklaşık bir buçuk milyon kişi emekli olacak. Emeklilik şartlarını henüz tamamlamayanlar ise kademeli bir şekilde emeklilik hakkı kazanacak. EYT'den faydalanacak kişi sayısı yaklaşık 4 milyon." açıklamasında bulundu.

Gözler Aralık ayında...

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanların düzenlemesine ilişkin "Kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık. Aralığın başında gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız." açıklamasında bulundu. Hollanda ve Almanya modellerinden bahsedildiğini ancak tek tip bir düzenlemenin masada olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bilgi verdiklerini belirtmişti.

EYT nedir?

8 Eylül 1999'da çıkan yasa ile emeklilik şartı içi geçerli olan prim gün sayısına yaş şartı da eklendi. Bu tarih öncesinde sigorta kaydı olanlar dolayısıyla prim gününü doldurmuş olsa da emekli olabilmek için yaş şartına takıldı. Emeklilikte yaşa takılanlar kısaltması olan EYT, 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı bulunup prim gün sayısını tamamlamasına rağmen yaş şartına takıldığı için emekli olamayan çalışanları ifade eden kısaltmadır.