Güney Amerika'da Kardeşlerim fırtınası!

atv ekranlarında yayınlanan, başarılı oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi “Kardeşlerim” in sevilen oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Güney Amerika’nın Emmy’si kabul edilen Produ Ödülleri’nde aday gösterildi.

Başarılı oyuncu En İyi Yabancı Dizi kategorisinde "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Produ Ödüllerinde aday gösterildi. Latin Amerika ülkelerinde fırtına gibi esen "Kardeşlerim" in şöhreti ülke sınırlarını aştı. Okyanus ötesinde de milyonları ekrana bağlayan dizi için gerçekleştirilen röportajda Fadik Sevin Atasoy proje ve hayat verdiği Şengül karakteri için şunları söyledi; "Her sahnede sunduğu nüanslar nedeniyle Sengül'ü oynamanın harika bir fırsat. Nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Hepimizin karanlık ve iyi tarafları var. O da hepimiz gibi, sorunlarla karşı karşıya. Bazen hata bazen de iyi şeyler yapar."

Şimdi tüm gözler "Kardeşlerim" in başarısını anlatım dilindeki samimiyetine ve doğallığına bağlayan oyuncunun ödülü alıp alamayacağına kilitlendi.