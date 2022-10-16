Ömer Emel'e çarpanın kim olduğunu buldu!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi “Kardeşlerim” bomba gibi başladığı 3. Sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşlerim etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

63. Bölümde neler yaşandı?

Ömer, Emel'e Sarp'ın çarptığını anladı.

Suzan'ı aldatan Akif ise alevler arasında kaldı.

Emel tedavi altına alınırken Ömer, ona çarpan kişinin peşinde düştü. Okulda ise gruptan kopan Berk ve Süsen kanka oldular. Okula gelmeyen Tolga'yı ise Oğulcan ikna etti.

Kulüpte ise işler karışır. Ahmet'in karısı, Suzan ile ikisini işle ilgili konuşurken yakalar ve çirkin bir sohbetle onlara saldırır. Akif'de Suzan ve Ahmet'in geçmişini ve Ömer'in oğlu olduklarını öğrenir. Bunu hazmedemez ve Nebahat'e gider. İkili felekten bir gece yaşar ve Akif geceyi orada geçirir. Ertesi gün eve de gidemez. Şengül'ün minibüsünde kalır. Ancak kendine rakip olan Şengül'den intikam almak isteyen Gönül minibüsü ateşe verir. İçinde uyuyan Akif'ten habersizdir.

Sarp'ın adamlarla dövdüğü Ömer'in baş dönmesi geçmez ve burnu da kanar. Suzan onu zorla doktora götürür. Ancak bulguları beğenmeyen doktor tomografi çekilmesini ister. Sonraki gün tomografi çekileceği için eve

dinlenmeye giden Ömer telefonuna gelen mesajla Emel'e çarpanın Sarp olduğunu bilekliğinden çözer. Tam ona hesap sormaya giderken de otobüste kendinden geçer.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 22 Ekim Cumartesi saat 20.00'de atv'de!