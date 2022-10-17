EYT'de son dakika! Gözleri meclise çeviren EYT haberi geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için son viraj...

Emeklilikte yaşa takılanlar için güzel haberler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yeni EYT müjdesini verirken "En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız" sözlerini kullandı. EYT'de çözüm nasıl olacak? İşte son dakika EYT haberleri...

EYT'de son viraja girildi. Emeklilikte yaşa takılanlar, artık meclisten çıkacak sonucu bekliyor. Yoğun çalışmaların ardından hayata geçirilmesi planlanan çözüm ne? EYT'lilere hangi müjde geldi? atv Haber'de en güncel EYT haberleri yer alırken soru işaretleri de yanıt buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için yeni açıklamalarda bulunurken kapsayıcı bir çözümün müjdesini verdi. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi yapılan ancak primleri yatırılmayanlar EYT'den faydalanamayacak. Uzmanlar, vatandaşların sigorta bilgilerini E-Devlet üzerinden öğrenebilekeceklerini hatırlatırken 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmasına rağmen primleri yatırılmayan vatandaşlara uyarı geldi. Vatandaşların, eski iş yerlerine dava açabileceklerini dile getiren uzmanlar, bu şekilde hak aranabileceğini vurguladı.

Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl...

Emeklilikte yaşa takılanlar için gelecek çözümde kadınlar ve erkekler arasında da farklılar bulunuyor. SSK'lı olup EYT'den faydalanmak isteyen kadınlar için 20 yıl sigortalılık öne çıkarken erkeklerde 25 yıl şartı aranıyor. EYT'den faydalanacak kişilerde 5000 prim gün sayısının da tamamlanması gerekiyor.

Bağkur üzerinden emekli olmak isteyen kadınların 7200 prim gününü doldurması gerekirken erkeklerde gün sayısı 9000 olarak dikkat çekiyor. Memurlarda da gün sayıları farklılık gösteriyor. Kadınlarda 20 yıl kamu hizmeti yapanların EYT'den faydalanması beklenirken 9000 gün oluyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar son virajda

Emeklilikte yaşa takılanlar çözüm için beklerken gelen haberler yüzleri güldürmeye devam ediyor. Çözümün yakın olduğunu ifade eden vatandaşlar sabırsızlıkla meclisten çıkacak kararı bekliyor.