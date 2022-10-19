Bala ve Malhun Hatunlar birbirlerine böyle destek oldu!

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 101. Bölümünde oğulları Orhan ve Alaaddin’i düşmanların elinden kurtaran Malhun ile Bala Hatunlar’ın birbirlerine destek olması ve Malhun Hatun’un “Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz.” sözleri damga vurdu.

'Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Alaeddin'in kurtarılmasından sonra Bala Hatun ve Malhun Hatun konakta bir araya gelip evlatları hakkında dertleşti. Bengi Hatun'un oğlu gibi gördüğü kardeşi Batur Alp'i toprağa vermesi Bala ve Malhun Hatunları derinden üzdü.

Bala Hatun "Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın, evlat başkaymış. Tırnağının ucu acısa buran paramparça olur." sözlerine karşılık Malhun Hatun "Ya Orhan'ımı toprağa koysaydım. Düşündükçe aklım, yüreğim çıkacak gibi oluyor Bala… Ya yetişemeseydik… Bugün mezara evladını koyan ben olsaydım…" dedi. Malhun Hatun'un endişesini paylaşan Bala Hatun "Alaeddin'imin kanlı börkünü görende dedim ki… "Allah'ım ben bu acıyla yaşamam. Ölürüm. Bağırmak istedim cihanı titretmek istedim, bağıramadım." şeklinde acısını dile getirdi. Malhun Hatun'un "Evlatlarımız imtihanları daha doğmadan başladı. Nice düşmandan sakındık onları. Nicesi daha gelecek…" sözlerine ise Bala Hatun "Yüreğimiz nice yansa da evvel bu görklü devlet bu görklü dava gelir. Sonra evlatlarımız, analığımız…" diyerek karşılık verdi.

Malhun Hatun da "Yüreğimiz yansa dahi devlet ana olma vazifesi her şeyden önce gelir. Hamd olsun ki yiğitlerimiz de birbirine omuz verir dağ gibi dururlar. Biz de birbirimize omuz vereceğiz." sözleriyle Bala Hatun'u destekledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 101. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.