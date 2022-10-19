Cezayir Türk usulü ‘borç ödeme’ Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 5. Bölümü’nde neler oldu?

Yeni sezonda Salı akşamlarına damga vuran Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölümü ile bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitledi. Cezayir Türk’ün ‘altın planı’ işe yaradı mı?

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir ile Suna'nın yaşadıkları izleyenleri duygulandırdı. Baba ile kızının ilk kez buluşmasının ardından sular durulmazken bu kez Suna, Cezayir'in başına silah dayadı. Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm'de yaşananları öğrenen Leyla, Cezayir ile ilgili fikirlerini bir kez daha ortaya koydu. Firuze'nin hamile olduğunu da öğrenen Leyla, ateş püskürdü.

Cezayir, Meltem'i kurtardı

Cezayir ise hem sahada hem aile içinde yaşananları yoluna sokmak için yoğun çaba harcadı. Meltem'in, Bekir'in kumar borcu nedeniyle alıkonulması Cezayir Reis'i harekete geçirdi. Cezayir, Meltem'i kaçıranlara baskın yaparken elebaşını elindeki altınla infaz etti. Altını öldürdüğü adamın üstüne bırakan Cezayir, "Borcumuzu ödedik" dedi.

Yıllar önce Ethem'e bıraktığı altınlar üzerinden içlerindeki haine tuzak kuran Cezayir Türk, hainin kimliğini ortaya çıkarmaya çalıştı. Orhan ise kendisini ifşa eden Lokman'ı öldürdü. Cezayir'in haine kurduğu tuzak ortaya çıksa da Orhan yakalanamadı.

Ailenin reisi olmak için masada

Yeniden ailesinin başına geçip 'ailenin reisi' olmak isteyen Cezayir Türk, masada tüm ailenin sırlarını ortaya döktü. Bilinmeyenleri masada anlatan Cezayir, ailesini yıllardır takip ettiğini gösterdi. Cezayir'in masada anlattıkları şaşkınlık yaratırken Türk Ailesi'nin yeniden bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam aksiyon dolu sahneleri ve nefes kesen anlarıyla her Salı 20.00'de atv'de.