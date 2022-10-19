Osman Bey: “Ayaklan oğul, sabırlı ol!  Sabrın sonu ebed müddet bir devlettir”

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 101. Bölümünde Osman Bey, Kuzeyli Savaşçıların elinden kurtardığı oğlu Alaeddin’e “Bu yurda sahip çıkmak sizin boynunuz borcudur. Yok öyle yeise kapılıp güçten düşmek! Ayaklan oğul, sabırlı ol! Sabrın sonu selamettir, sabrın sonu ebed müddet bir devlettir” sözleriyle ders verdi.

'Kuruluş Osman'ın 101. Bölümünde Osman Bey ve Bala Hatun, oğulları Alaeddin'i Kuzeyli Savaşçıların elinden kurtardıktan sonra Yenişehir'deki Bey Konağına döndüler. Konakta oğlu Alaeddin uyurken odasına giren Osman Bey, "Benim mucizeyle gelen oğlum! Alaeddin'im! Ben hiçbir evladımı diğerine değişmem! Bu baba yüreği dedikleri öyle büyüktür ki…. Hepinize yeter oğlum! Sizler koca bir çınarın dallarısınız oğlum. Birlikte amma ayrı ayrı… Her birinizin diğerinden başkaca huyları, meziyetleri var… Sakın ha sakın bunu unutmayasın yiğidim…" diyerek oğlu Alaeddin'e olan sevgisini dile getirdi.

Alaeddin'in "Hepsini işittim baba." sözlerine "İşitmeyecek olsan niye anlatayım evlat! Bilirdim uyumadığını." yanıtını veren Osman Bey odadan ayrılırken Alaeddin'in nereye gittiğini sorması üzerine Osman Bey, "Küffarın üzerine! Size mamur bir yurt bırakmak için!" cevabını verdi. Alaeddin'in babasına "Emanetin emanetimdir babam." sözlerine Osman Bey "Bu yurda sahip çıkmak sizin boynunuz borcudur. Yok öyle yeise kapılıp güçten düşmek! Ayaklan oğul, sabırlı ol! Sabrın sonu selamettir, sabrın sonu ebed müddet bir devlettir. O devlet sizin elinizle aleme hakim olacaktır!" şeklinde cevap vererek Alaeddin'e devlet adamı olma dersi verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 101. bölümü seyirciden yoğun büyük görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.