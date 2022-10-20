Bir Küçük Gün Işığı'nın yurt dışı serüveni başlıyor!

atv’nin Mipcom televizyon fuarından ilk satış haberi “Bir Küçük Gün Işığı”ndan geldi!

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın ilk satışı gerçekleşti.

atv, Mipcom televizyon fuarının ilk satış haberini duyurmaktan gurur duyar!

atv, Mediaset İspanya'yla Cannes Mipcom'da lansmanı gerçekleşen, yayınlandığı günden beri yüksek reytingler alan, Bir Küçük Gün Işığı dizisi için anlaşma yaptı. Bu anlaşmayla ilgili, atv Satış Müdürü (Avrupa, Asya Afrika) Müge Akar "Türk dizileri İspanyol izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Mediaset İspanya ile iş birliğimizi sürdürdüğümüz için mutluyum. Dizinin çok başarılı olacağından ve İspanyol izleyiciler tarafından çok sevileceğinden eminim." diye açıklama yaptı.

Mediaset İspanya İçerik Alım Yöneticisi Ghislain Barrois, "Bir Küçük Gün Işığı dizisini satın alarak atv ile birlikte çalışmaya devam ettiğimiz için çok memnunuz. Bir Küçük Gün Işığı, Mediaset İspanya'da yayınlanan Türk dizileri içerisinde yüksek kaliteli içerik olma statüsünü yürütecek ve güçlendirecek." dedi.





