Kuruluş Osman ezdi geçti

'Kuruluş Osman' Çarşambanın tek hakimi

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 101'inci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 6 dizinin olduğu gece de en yakın rakibine iki kat fark atan 'Kuruluş Osman' reytingler de yine rakipsizdi. #Osmanlılar etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Kuruluş Osman sosyal medyanın da zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman 101. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %7,38 izlenme oranı ve %21,23 izlenme payı, AB'de %5,06 izlenme oranı ve %15,81 izlenme payı 20+ABC1'de %7,48 izlenme oranı ve %20,37 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci sırada yer aldı.

Dizinin 101. bölümünde; Osman Bey ve Bala Hatun; Frigg ve Kantakuzenos talimatıyla Kuzey Savaşçıları tarafından kaçırılan oğulları Alaeddin'i kurtardılar. Öte yandan Olof ve sevgilisi Frigg ise Yenişehir'de harekete geçerek Dan'ı zindandan kaçırdılar. Öktem Bey'in obası, Batur Alp'in şehit edilmesinden sonra, acıları dinmeden yeni bir şok daha yaşadı. Kantakuzenos, Makri Mevkii'nde köyde İmparatora ait vergi altınlarının Öktem Bey tarafından ele geçirildiğini iddia etmesi üzerine, Osman Bey'in emriyle Turgut Bey oba da arama yaptı. Aramada altınların bulunması üzerine Kantakuzenos, Öktem Bey'i cezalandırmak için Osman Bey'den istedi. Kurulan oyunun farkında olan Osman Bey, Öktem Bey'in masum olduğunu düşündüğünden Turgut Bey'den Öktem'i Kantakuzenos'a teslim etmemesini ve kendisini beklemeleri talimatı verdi. Büyük oyunu bozmak için Osman Bey, Konstantinapol'e giderken Kantakuzenos'un, İmparator Andronikos'u zehirletip suçu kızı Prenses Ofelya'nın üzerine atması Konstantinapol'ü karıştırdı. Prenses Ofelya'yı tutuklamak için Olof ve Kuzey Savaşçıları harekete geçerken Arena da sıkışan Ofelya ve Sarkis'i Osman Bey kurtardı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.