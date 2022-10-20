Sigorta hizmet dökümünde K, S ya da Ş harfleri olanlar dikkat! EYT’den faydalanamayacaklar…

Gündemin en önemli maddesi olan EYT’de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için umut olan yeni EYT düzenlemesi için son viraja girildi.

Aralık ayında çıkması beklenen EYT için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelecek haberlere çevrildi. Emekli olmayı bekleyen milyonlarca EYT'li, masadaki formüllerin netleşmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Televizyonlarda uzmanlar, ellerinde kalemle hesaplar yapıyorlar. Bunların hiçbiri bizim önümüzde yok" sözlerini kullandı.

SSK ve Bağ-Kur için farklı EYT şartları

Sigorta girişi 8 Eylül 1999 yılından önce yapılan vatandaşlar için EYT düzenlemesi umut ışığı oldu. EYT için aranan tek şart ise bu değil.

8 Eylül 1999 yılından önce sigorta girişi yapılan SSK'lı kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 iş günü sigortalı olma şartı da oldukça önemli. SSK'lı erkeklerde ise sigortalılık süresinin 25 yıl ve üzerinde olması gerekiyor.

Bağ-Kur'lu çalışanlar için ise sigorta prim günü SSK'lılara göre daha yüksek olacak. Bağ-Kur'lu kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 iş gün şartı aranacak.

K, S ve Ş harfleri EYT için neden tehlikeli?

EYT düzenlemesinin geçmesi beklenirken ortaya çıkan harfler de kafaları karıştırdı. Sigorta hizmet dökümünde K, S ve Ş harfleri olanların EYT öncesi dikkat etmesi gerekiyor. Hizmet dökümündeki K, kontrollü iş yeri anlamına gelirken Ş, şüpheli anlamında kullanılıyor. Asıl tehlike ise 'sahte' yani S ibaresinin bulunduğu hizmet dökümleri. Sosyal Güvenlik Kıdemli Uzmanı İsa Karakaş, "Sahte sigorta demek, EYT çıksa dahi emekliliğin olmayacağı anlamına gelir" dedi.