Ben Bu Cihana Sığmazam Cannes'da En İyi Drama listesindeki tek Türk dizi

Güzel Adamlar Medya (GAM) yapımı atv dizisi "Ben Bu Cihana Sığmazam" Cannes'da gerçekleştirilen Mipcom 2022 Fuarı'nda "yılın en iyi ve trend draması" olarak anons edildi!

Dünyanın en büyük içerik fuarı Mipcom 2022'de her yıl The Wit adlı araştırma kurumu tarafından lanse edilen Fresh TV Fiction listesinde atv'nin bu sezon yayına başlayan "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisi, listedeki tek Türk dizisi olarak yerini aldı.

Ben Bu Cihana Sığmazam'a büyük onur

Dünyanın dört bir yanından televizyon kanalları, yapımcılar ve içerik üreten şirketleri buluşturan Mipcom Fuarı'nın gerçekleştiği Cannes'da, dünyanın en önemli starlarını ağırlayan Palais des Festivals et des Congrès'in Grand Auditorium salonunu dolduran 1000'i aşkın davetli dün "Ben Bu Cihana Sığmazam"ın anons edilişine tanıklık etti.

Yapımını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği, Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın proje tasarım ve genel hikâyesine imza attığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil paylaşıyor.

atv dizileri bu listenin müdavimi

Daha önceki senelerde ise yine atv dizileri bu listeye girmeye hak kazanmıştı. Nisan 2018'de Sen Anlat Karadeniz, Ekim 2018'de ise Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'den seçilen tek dizilerdi.