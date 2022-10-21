Mutfak Bahane'de şok anlar

atv ekranlarının sevilen yemek programı Mutfak Bahane'de sular durulmuyor. Her gün 2 çeyrek altın ve finalde de tam 10 bilezik hediye eden Mutfak Bahane'de yine heyecan dolu bir hafta yaşandı.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor. Birbirinden lezzetli yemeklere imza atan yarışmacılar arasında heyecan fırtınası dinmiyor.

Mutfak Bahane'nin fenomen kayınvalidesi şok etti

atv ekranlarının sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'de gönüllere taht kuran Hayriye kayınvalide herkesi korkuttu. Stüdyoda yer yerinden oynadı. Geçen sezonun şampiyon gelini Zeynep ile birlikte yarışan Hayriye kayınvalide, gelini ve oğlunun sözlü atışmasından nasibini aldı. Fenomen gelin Zeynep ve kayınvalidesi arasında eski defterler açıldı. Zeynep gelin düğününden bahsederken kayınvalidesi Hayriye Hanım gözyaşları içinde yere yığıldı. Stüdyoda korku dolu anlar yaşatan kayınvalide Hayriye herkesi üzüntüye boğdu. Yarışmacılar ve sunucu Derya Taşbaşı gözyaşları ve endişe içinde Hayriye Hanımı sağlık ekiplerine teslim etti. Üzüntü ve strese daha fazla dayanamayan, sağlık ekiplerince kontrol altında tutulan Hayriye kayınvalide daha sonra yarışmaya devam etti.

Mutfak Bahane'de hafta finali olay yarattı

Günlerdir tartışmaların odağındaki isim Gönül ve Ahmet çifti için final günü de sular durulmadı. Bir gün önce Zeynep ile yaşadığı tartışma sonrası stüdyoyu terk eden çift, daha güçlü döndük, diyerek herkese gövde gösterisi yaptı. Zeynep gözyaşları ile Gönül'ü suçlarken Seda da sessiz kalmadı ve Gönül ile gergin anlar yaşandı.

Final günü on bileziğin sahibi olmak için kıyasıya rekabet eden gelinler hafta boyunca kazanamadıkları her puan için Gönül'ü ve eşini suçladı. "Bunun peşini bırakmayacağım.'' diyen fenomen gelin Zeynep ise Ahmet ve Gönül çiftinin tüyolaştığını iddia ederek bunu ortaya çıkartacağını söyledi. Nişanlı çift Tuğçe ve Emre'de ise yüzükler atıldı. Olaylı final gününde tüm gözler puanlamaya çevrildi.

Finalde iki altının ve on bileziğin sahibi Seda ve Nagihan Hanım oldu. Tuğçe, Emre ve Gülhan Hanım ise yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.