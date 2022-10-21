Oltan, Güzide'yi köşeye sıkıştırdı

atv'nin yapımını güçlü kadrosu ve çekici hikayesiyle dikkat çeken dizisi Aldatmak, dün akşam ekrana gelen beşinci bölümüyle Perşembe akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği dizi, #Aldatmak etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

5.Bölümde neler yaşandı?

Güzide'nin Hakim İsmet'e verdiği tepkiyle duruşmada bir anda ortalık karıştı. Hakim şikayetçi olmakta ısrar edince Güzide kendini nezarethanede buldu. Bu sırada beklenen tanık geldi ve savcılığa verdiği ifadeyle Oylum aklandı. Güzide'nin serbest kalması için Sezai hızla çalışmalara başlarken Tarık da destek verdi. Güzide'yi kurtarmak için Yenersoylar bir kez daha Oltan'ın kapısını çaldı.

Lara'dan gelen telefonla neye uğradığını şaşıran Ozan, İstanbul'a döndü. Lara'nın tehdidine karşılık Oltan'ın arkasından iş çevirmeye kalkışan Ozan, başına büyük dert açtı. Ozan, Oltan'a parayı nasıl batırdığını da itiraf etti. Parasının battığını öğrenen Oltan, Lara'ya da gerekli dersi verdi.

Oylum'un bir anlık dikkatsizliği sonucu babası her şeyi öğrendi. Babası ile yaşadığı yüzleşme sonrasında Oylum, Tolga ile karşılaştı. Hayallerinin peşinden New York'a gitme konusunda kararlı olsa da ikili arasındaki yakınlaşmayla Oylum'un kafası fena karıştı.

Yeşim, Tarık'la ilişkisini düzeltmek için Burcu'dan aldığı akılla kapkaça uğramış gibi yaptı ve haberi alan Tarık hemen Yeşim'e koştu. Yeşim, Tarık'ın eve dönmesini sağlarken yakın arkadaşının arkasından çevirdiği dolaplardan haberi yoktu.

Bir davasıyla ilgili Güzide'yi ziyaret eden Oltan, yaptıklarının karşılığını almak için ilk adımı attı.