atv Cannes'e damga vurdu

atv Cannes’da yeni sezon yurt dışı lansmanını gerçekleştirdi!

Dizileriyle dünyanın her yerinden büyük ilgi gören atv, yeni sezonunu Cannes'da düzenlediği Lansman Gecesi ile kutladı.

atv'nin iki başarılı dizisinin de tanıtıldığı yeni sezon lansmanı, geçtiğimiz akşam Mipcom 2022 fuarı kapsamında Cannes'da gerçekleştirildi. Plage Goeland restoranında düzenlenen lansman etkinliğine dünyanın dört bir yanından gelen alım yöneticileri, yabancı basın mensupları, atv yöneticileri ve sevilen oyuncular Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Berk Oktay ve Seray Kaya katıldı.

Bir Küçük Gün Işığı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin lansmanının gerçekleştiği geceye Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan büyük ilgi gösterildi. Lansman gecesi, atv satış müdürleri Müge Akar ve Emre Görentaş'ın açılış konuşmasıyla başladı. Oyuncuların alım yöneticileriyle tanıştığı gecede renkli görüntüler sergilendi. Türkiye'de reytingleri alt üst eden iki yeni dizi Cannes'a da damgasını vurdu.