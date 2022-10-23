Asiye, Şevval'in teklifini kabul etti

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı sevilen dizi "Kardeşlerim" Cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. İzleyicinin ekran başına kilitlendiği dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Kardeşimİçin etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.

64. Bölümde neler yaşandı?

Başına aldığı darbelerle beyin kanaması geçiren Ömer, şans eseri ölümden döndü. Ancak bir daha kavgaya karışmaması ve başına darbe almaması şartı ile hastaneden taburcu oldu. Akif'in yakarışlarını duyan Gönül, mahallelinin de yardımı ile onu kurtarır ve kundakçılıktan kahramanlığa terfi eder. Fakat Şengül ondan şüphelenmeye devam eder. Süsen ve Ömer'in araları düzelirken Aybike de Berk'e bir şans verir. Akif ise Suzan'a karşı vicdan azabı içindedir. Asiye konfeksiyon atölyesinde işe girer. Emel'in kazası ile ilgili polise Sarp'ı ihbar eden Ömer, serbest kaldığı için iyice öfkelenir. İkilin arasında gerilim hala yüksektir.

Şevval ise Asiye'ye sürpriz bir teklifte bulunur. Para karşılığında uzaklara gitmelerini söyler. Sarp ile Ömer kozlarını kapışmak için randevulaşırlar. Doruk bunu öğrenir ve son anda durdururlar. Vicdan azabı çeken Gönül ise kendi eliyle yaktığı minibüsü tamir ettirip Şengüllerin kapısına getirir. Ömer'in vazgeçmeyeceğini anlayan Asiye, ailesini korumak için Şevval'in teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, 29 Ekim Cumartesi saat 20.00'de atv'de!