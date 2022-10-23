atv dizileri kendine hayran bıraktı

Türkiye'de "Dizi atv'de izlenir" sloganıyla birinciliği elden bırakmayan atv, dizileri ile dünyanın her yerinden ilgi görmeye devam ediyor.

17-20 Ekim 2022 tarihleri arasında Palais Des Festivals Cannes'da bu yıl 38.si düzenlenen Mipcom Fuar'ına yoğun bir katılım gösterildi. Pandemiden önceki günler kadar kalabalık olan fuarda, atv standına da ilgi büyüktü. Cannes'ın en işlek caddesinde yer alan 30 metre büyüklüğündeki reklam alanındaki Bir Küçük Gün Işığı ve Ben Bu Cihana Sığmazam dizilerinin afişleri fuar boyunca göz doldurdu.

4 gün boyunca aralıksız düzenlenen toplantılarda dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan kanalların ve platformların alım yöneticileriyle bir araya gelindi. Avrupa, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu'dan atv dizilerine büyük ilgi gösterildi.

atv'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın başrol oyuncuları Berk Oktay ve Seray Kaya ile izleyicinin gönlüne taht kuran Ben Bu Cihana Sığmazam'ın başrolleri Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban ve Pelin Akil, atv standını ziyaret etti. Başarılı oyuncular, standı ziyaret eden yöneticilerle ve atv distribution ekibiyle fotoğraf çektirdi. Dizilerinin birçok farklı dile çevrilen tanıtımlarını izleyen oyuncular, kendi dublajlarını duyduklarında ise keyifli anlar yaşandı.

Geniş bir katalogla görücüye çıkan atv içerikleri, dünya pazarındaki yerini güçlendirdi.