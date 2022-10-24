Esra Erol, Elif için yeni bir hayat kurdu

atv ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programında milyonlar Elif için tek yürek oldu. Esra Erol, canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla Elif’in yüzünü güldürdü.

Umut Koç 7 aylık eşi Elif'ten haber alamadığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi. Kısa süre içinde Elif'i bulan başarılı sunucu Elif'in çocukları için verdiği mücadeleye kayıtsız kalmadı.

Esra Erol yokluk içinde hayat mücadelesi veren Elif'e ve eşi Umut'a canlı yayında büyük bir sürpriz yaptı.

Birçok yardım geldiğini açıklayan Esra Erol, her türlü desteği veren izleyicisine teşekkür etti ve canlı yayında Elif ve Umut çiftine evinin anahtarını teslim ederek, yeni bir hayat kurdu.

Elif ise Esra Erol'a teşekkür ederek "Hayallerime kavuşturdun. Allah razı olsun. Bu dünyada herşey boş, evlattan değerlisi yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.