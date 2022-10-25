Elif kaza gecesi görüntülerinde Fırat'ı görecek mi?

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yedinci bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı. Dizinin bölüm etiketi olan #GüneşiBırakma, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

8. Bölümde neler yaşandı?

Hakan'ın ölümü ile ilgili sır perdesi kalkıyor mu?

Fırat kendine tehdit mesajı atan kişinin peşine düşer ve Yılmaz'a ulaşması kısa sürer. Dila, abisinin Yılmaz'a bir şey yapmasından korkar ve onunla gelir. Yılmaz'ı Fırat'ın elinden zor kurtarır. Kazanın görüntülerini alan Fırat yine de sakinleşmez. Dila Yılmaz'ı affeder ve eve yemeğe çağırır. Ümran ile aralarında bu yeni bir krize yol açar. Çaldırdığı paranın peşine düşen Elif, dolandırıcıyı bulur ama onu yakalamaya çalışırken düşer başını taşa çarpar. Hastaneye kaldırılır. Durumu haber alan Güneş Fırat'a da haber verir. Elif için kaygılanan Fırat hastanede alır soluğu. Sude ile Fırat'ın arasını yapmaya çalışan Ümran onu yemeğe davet eder ama istediği sonucu elde edemez ve yeni bir plan yapar. İkiliyi magazin basının önüne atar. Sevgiliymiş gibi görünmelerini sağlar. Elif'i ise bir avukat arar ve kazada ihmalden bahseder. Hakan'ın kazasından sonra aynı yerde iki kaza daha olmuştur. İhmal kaynaklı olup tazminat davası açabileceğinden ve kaza gecesi görüntülerden bahseder. Elif buluşmayı kabul eder. Bunu öğrenen Fırat ise Elif'i yalnız bırakmaz avukata birlikte giderler. Avukat orada kazanın görüntülerini izlettirir. Elif kaza gecesi olanları öğrenmek üzeredir.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.