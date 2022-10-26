Bir Küçük Gün Işığı'nın yeni tanıtımında heyecan dorukta

Fırat aşkını ilan ediyor!

''Annem müstakbel gelinim Elif demek istedi'' diyen Fırat'a genç kadının tepkisi ne olacak?

Yapımına NGM'in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nın 9. Bölüm tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz yeni bölüm için beklentileri arttırdı. YouTube'da trendler listesine giren tanıtım, sosyal medyada da beğenileri topladı. Fırat'ın Elif'e olan aşkını herkesin içinde ilan etmesi gündeme oturdu.

Her geçen bölüm artan temposu ile izleyiciyi ekrana başına kilitleyen dizide gözler Fırat Ümran arasındaki gerilime kitlendi. Annesine herkes önünde karşı çıkan Fırat, müstakbel gelinin Elif olduğunu açıkladı. Davette bu haber bomba etkisi yaparken Elif'in buna ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Bir Küçük Günışığı sürpriz gelişmelerle 31 Ekim Pazartesi bu akşamı atv'de.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı dizinin senaryosunu Özgür Evren Heptürk kaleme alırken, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstleniyor.