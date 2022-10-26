Flyboard ile saldırı! Ben Bu Cihana Sığmazam’dan muhteşem yeni bölüm fragmanı!

Ekranların yeni sezona damga vuran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam, muhteşem bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. BBCS 7. Bölüm Fragmanı dizinin hayranlarından tam not alırken kadroya eklenen yeni isimler heyecan yarattı.

atv ekranında Ben Bu Cihana Sığmazam heyecanı devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölümü ile iki kategorinin reyting lideri olurken izleyenleri meraklandıran bir tanıtım geldi. Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölüm Fragmanı yoğun ilgi görürken aksiyon sahneleri de dizinin hayranlarını heyecanlandırdı.

"Sana karşı koyamıyorum!"

Cezayir ve Leyla'nın BBCS 6. Bölüm'deki yakınlaşmaları devam ederken Leyla'nın "Her ne olursa olsun sana karşı koyamıyorum ama artık sen de yerini seç" sözleri dikkat çekerken Firuze'nin bebeğini aldırma kararını da Cezayir Türk dile getirdi.

Cezayir Türk'ün "Bu Sabit diğerlerine benzemez. Hem kırsalda hem de şehirde savaş ve çatışma tecrübeleri var" dedi. Bu sözlerin ardından beklenmedik bir saldırıya uğrayan ekip denizden çıkan silahlı kişilere karşı koymaya çalıştı. Flyboard ile yapılan saldırı, Cezayir Türk ve dostlarını hazırlıksız yakaladı. Bu arada Sabit'in "Cezayir Türk'ü kendi ellerimle gebertip cesedini kül edeceğim" sözleri de dikkat çekti.

Etkileyici kadrosunu yeni oyuncuların katılımıyla güçlendiren Ben Bu Cihana Sığmazam 7. Bölümü ile Salı 20.00'de atv'de.