Osman Bey’in İmparator Andronikos ve Bizans’a kurduğu büyük oyun

‘Kuruluş Osman’ın büyük bir heyecan ve merakla takip edilen 102. Bölümüne kendisi ve ailesine kurulan büyük oyunu çözmek için Konstantiniyye’ye giden Osman Bey’in Kumral Abdal ile konuşması damga vurdu.

Kumral Abdal'a kurduğu büyük oyunu anlatan Osman Bey, "Gayrı hedefimiz Bizans'tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim!" sözleriyle hedefini ortaya koydu.

'Kuruluş Osman'ın 102. Bölümünde kendisine kurulan büyük oyunu çözmek ve İmparator Andronikos'un canına kast edenlere hesabını sormak için Konstantiniyye'ye giden Osman Bey, harekete geçmeden önce Kumral Abdal ile konuşarak planından bahsetti. Kumral Abdal'ın planının ne olduğunu sorması üzerine Osman Bey, "Emelim küffar göklerine, kızıl tuğlarımızı saplamaktır! Emelim, İslam sancağını cümle alemde dalgalandırmaktır!" diye karşılık verdi. Kumral Abdal, İmparator Andronikos'u korumanın Osman Bey'in planının bir parçası olduğunu anlamasının ardından Osman Bey "Onu sadece kollamam! Hem de kullanırım! İmparatorun devlet işlerine dahi karışırım. Düşmanın başını okşarım ki vakti gelince gövdesinden ayırmak için her daim fırsatım olsun!" diyerek planının detaylarını paylaştı. Kumral Abdal "Gayrı tekfurlarla uğraşmayız hedefimiz İmparator'dur ha Osman Bey!" sözleriyle Osman Bey'in ne kadar büyük hedefleri olduğunu vurguladı. "İmparator dahi biz istediğimiz müddetçe tahtında oturur! Gayrı hedefimiz Bizans'tır! Hedefimizi büyüyecek ki biz de büyüyelim! Bizans'ı ezeceğiz ve devlet olacağız inşallah!" diyen Osman Bey, devlet olma yolunda sağlam adımlar attığını göstermiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 102. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.