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HABERLER 'Ben Bu Cihana Sığmazam'dan bomba transfer

'Ben Bu Cihana Sığmazam'dan bomba transfer

GİRİŞ TARİHİ:  27.10.2022, 10:55 GÜNCELLEME TARİHİ:  27 Ekim 2022 Perşembe, 10:56
'Ben Bu Cihana Sığmazam'dan bomba transfer

Güçlü kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'a usta bir isim dahil oldu.

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın paylaştığı, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Erkan Can dahil oldu. Yayınlandığı günde reyting rekoru kıran diziye dahil olan Erkan Can, Oktay Kaynarca'nın (Cezayir) kadim dostu Kocacıklı Koca Ekâbir karakterine hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Yusuf Reha Alp kaleme alıyor.

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